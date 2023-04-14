Мир 14 апреля 2023, 20:19 Софью Сапегу разрешили передать из Белоруссии в Россию Генпрокуратура Белоруссии согласилась передать Софью Сапегу в Россию Соцсети

Читать 360tv в

Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для отбывания наказания. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ходатайство удовлетворили в рамках конвенции государств — участников СНГ о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания.

Реклама

Белорусская сторона не нашла препятствий для возвращения россиянки на родину для дальнейшего отбывания наказания. Соответствующее согласие направили в Минюст России.

«Причиненный противоправными действиями Софьи Сапеги вред возмещен в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

Девушку отправят на родину после получения гарантий исполнения приговора белорусского суда.

Ранее Сапега согласилась отбывать оставшийся из шести лет срок в России. Суд приговорил ее к шести годам за разжигание социальной вражды, незаконный сбор и распространение информации о частной жизни лиц без их согласия в мае 2022 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил поддержку по поводу перевода Сапеги на родину.