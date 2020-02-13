Стало известно о беременности звезды «Игры престолов» Софи Тернер

Сразу несколько источников сообщили прессе, что актриса Софи Тернер, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале «Игра престолов», вместе с ее мужем Джо Джонасом ждут первого ребенка. Инсайдеры сообщили, что оба крайне взволнованы.

Несколько источников подтвердили изданию E!, что пара ждет ребенка. Официального объявления еще не было, но семья и друзья в курсе и очень рады за них. Еще один близкий к Тернер человек утверждает, что она уже купила одежду для беременных.

Джо и Софи поженились в 2019 году. Сначала они сказали «да!» друг другу в часовне в Лас-Вегасе, затем устроили пышную и чрезвычайно продуманную свадьбу во Франции.

С тех пор супруги демонстрирует свою любовь всему миру.

«Они действительно лучшая пара в мире. И одержимы друг другом», — заявил их друг.

В недавнем интервью Софи Тернер рассказала, что у нее долго не было ощущения реальной себя. Это чувство подарил ей Джонас.

«Я влюбилась в человека, который любит меня больше, чем себя, и хочет, чтобы я нашла свое счастье», — заявила актриса.