Мир 26 июля 2023, 09:34 Соединенным Штатам предрекли крах из-за их любви к санкциям Foreign Policy: санкционная политика США приведет их к краху Freepik

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Санкционная политика Соединенных Штатов приведет их к краху, предрек обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини. Он указал на то, что санкции США часто либо не работают, либо и вовсе приводят к обратному результату — страны, против которых направлены ограничения, сближаются. Кроме того, по мнению Сабатини, ограничения часто не соответствуют долгосрочным целям США.

«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», — считает журналист.

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По его мнению, необходимо создать механизмы контроля за американскими рестрикциями. Они должны быть четко обоснованы. Это потребует от американских политиков «трезво взглянуть в лицо суровой правде» о том, что санкции зачастую лишь подрывают интересы страны, предупредил обозреватель.

Западные санкции против России нанесли серьезный ущерб европейской экономике, однако российскую подорвать не смогли. Накануне Совбез РФ предупредил о катастрофических последствиях этих ограничений для продовольственного сектора в мире.