Мир 19 ноября 2023, 17:56 Соединенным Штатам предрекли катастрофу из-за поражения Украины Журналист Никсон: поражение Украины приведет к негативным последствиям для США Ministry of Defense of Ukraine

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Соединенным Штатам грозит катастрофа в случае поражения Украины. Такое заявление сделал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

Внимание общественности приковано к российско-украинскому конфликту как ни к одному другому противостоянию в мире, так как на этот раз США ввязались в конфронтацию со сверхдержавой. Американцы пообещали, что дадут Украине все, что у них есть, но сейчас выигрывает президент России Владимир Путин.

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«Это крупное поражение для США», — подчеркнул Никсон.

Крах Украины приведет к тому, что Соединенные Штаты перестанут быть сильной державой в глазах мирового сообщества, добавил журналист. По его словам, Белый дом и раньше совершал ошибки, однако тогда США обладали экономической и дипломатической мощью, и просчеты можно было простить.

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке обернутся «огромным прогрессом» для мира. Он добавил, что США нельзя терять решимости, и государство добьется намеченных целей «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».