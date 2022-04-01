Соединенным Штатам посоветовали перестать размахивать «санкционной дубиной»

США должны прекратить размахивать «санкционной дубиной», которая попадает по ним самим и их союзникам. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам», — говорится в заявлении Антонова в Telegram-канале дипмиссии.

Новым пакетом ограничений против России «в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки». При этом Антонов отметил, что «рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями».

На деле, по его мнению, речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Он заметил, что дошло уже до того, что американский Минфин грозит санкциями за любое взаимодействие с РФ в аэрокосмической сфере, «несмотря на заверения NASA о крайней заинтересованности в сохранении диалога».

Ранее Антонов назвал заявления с американской стороны о том, что Россия ответственна за продовольственный кризис на Украине и в мире частью информационной войны против РФ. Так российский посол ответил на просьбу прокомментировать ранее сделанное высказывание первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман.