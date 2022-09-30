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Соединенные штаты должны быть разумны в своих действиях — бывший депутат Госдумы Красов

Политик Красов: Вашингтон видит свою политику в разжигании нестабильности во всех регионах

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Политик, бывший депутат Госдумы Андрей Красов в разговоре с РИА ФАН прокомментировал сообщение представителей посольства РФ в Вашингтоне, которые заявили, что правительству Соединенных Штатов необходимо быть благоразумным и не подбрасывать уголь в очаг украинской нестабильности.

По словам политика, США видит свою политику в разжигании нестабильности во всех регионах мира.

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«Тем сообщением, которое сделало посольство России, оно еще раз предупреждает Соединенных Штаты Америки о том, чтобы они были разумны в своих действиях. Но как показала история развития отношений, не всегда разумность проступает, потому что Вашингтон свою политику видит в разжигании костров нестабильности фактически во всех регионах мира, и на Ближнем Востоке, и севере Африки появились террористические организации. Они продолжают подсыпать уголь и дровишки подбрасывать в тот костер, который сейчас полыхает на Украине, посылая Киеву все больше оружия и боеприпасов», — добавил Красов.

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Бывший депутат также добавил, что руководство США поставило для себя на данный момент две задачи — это экономически ослабить Россию и уничтожить Европейский союз.

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