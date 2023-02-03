Мир 03 февраля 2023, 18:12 Содержание журналиста Касема в тюрьме Латвии сравнили с пытками Адвокат шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема сообщил о его критическом состоянии в тюрьме РИА «Новости»

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Состояние находящегося в рижской тюрьме шеф-редактора агентства «Sputnik Литва» Марата Касема близко к критическому. Журналиста поместили в одиночную камеру, где у него обострились хронические заболевания. Об этом в беседе со «Sputnik Ближнее зарубежье» заявил представляющий интересы Касема адвокат.

Защитник пояснил, что его клиента без оснований отправили в корпус к осужденным, где посадили в одиночную камеру. В антисанитарных условиях у журналиста началась аллергия и обострились хронические заболевания, в числе которых подагра.

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Связаться с адвокатом Касем смог только спустя три дня после обращения. Тюремный врач вместо оказания медицинской помощи выдал журналисту таблетки от аллергии.

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По словам защитника, Касем находится в критическом состоянии. По мнению адвоката, таким способом следствие давит на журналиста ради признательных показаний. Юрист отметил, что условия, в каких содержат журналиста, подпадают под Конвенцию о предотвращении пыток.

Латышские полицейские задержали шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема во время его визита в Ригу. Под стражей журналист находится с 5 января. Задержанного заподозрили в нарушении экономических санкций Евросоюза. Особенно примечательно, что Касем — гражданин Латвии, но последние несколько лет работает в Москве.