Содерберг объяснил новый порядок номинаций «Оскара»

Продюсер премии «Оскар» Стивен Содерберг объяснил, почему в этому году на премии был необычный порядок номинаций. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

В этот раз завершило церемонию вручение награды в категории «Лучший фильм». Дело в том, что организаторы хотели сделать премию необычной.

«Мы подумали, что поменять порядок вручения премий будет забавно и эффектно, особенно когда люди не знают о том, что будет дальше», — рассказал Содерберг.