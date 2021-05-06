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    06 мая 2021, 13:33

    Содерберг объяснил новый порядок номинаций «Оскара»

    Дарья Морозова

    Продюсер премии «Оскар» Стивен Содерберг объяснил, почему в этому году на премии был необычный порядок номинаций. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В этот раз завершило церемонию вручение награды в категории «Лучший фильм». Дело в том, что организаторы хотели сделать премию необычной.

    «Мы подумали, что поменять порядок вручения премий будет забавно и эффектно, особенно когда люди не знают о том, что будет дальше», — рассказал Содерберг.