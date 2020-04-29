«Сочувствую». Президент Бразилии оценил смертность при заражении коронавирусом в стране

«Чудес творить не умею», — подчеркнул лидер.

В настоящее время в Бразилии зарегистрировали более пяти тысяч жертв коронавирусной инфекции. Болсонару узнал о том, что количество погибших в стране превысило число скончавшихся в Китае. Данные он прокомментировал неоднозначными словами.

«Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед», — добавил президент.

Он обратился с соболезнованиями к семьям, которые потеряли близких людей из-за распространения вируса. Он уточнил, что большинство жертв оказались пожилыми жителями.

«Разумеется, мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память», — заключил Болсонару.

Ранее в бразильском городе Рио-де-Жанейро провели акцию в поддержку сотрудников медицинских учреждений. Статую Христа-Искупителя украсили разными цветами. При помощи световой проекции монумент «одели» в белый халат и фонендоскоп с помощью световой проекции. Позже появились слова благодарности на разных языках.