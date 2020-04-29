    29 апреля 2020, 10:43

    «Сочувствую». Президент Бразилии оценил смертность при заражении коронавирусом в стране

    Ольга Ситникова

    Бразильский президент Жаир Болсонару отреагировал на статистику смертности зараженных коронавирусом граждан. Об этом сообщил «Царьград».

    «Чудес творить не умею», — подчеркнул лидер.

    В настоящее время в Бразилии зарегистрировали более пяти тысяч жертв коронавирусной инфекции. Болсонару узнал о том, что количество погибших в стране превысило число скончавшихся в Китае. Данные он прокомментировал неоднозначными словами.

    «Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед», — добавил президент.

    Он обратился с соболезнованиями к семьям, которые потеряли близких людей из-за распространения вируса. Он уточнил, что большинство жертв оказались пожилыми жителями.

    «Разумеется, мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память», — заключил Болсонару.

    Ранее в бразильском городе Рио-де-Жанейро провели акцию в поддержку сотрудников медицинских учреждений. Статую Христа-Искупителя украсили разными цветами. При помощи световой проекции монумент «одели» в белый халат и фонендоскоп с помощью световой проекции. Позже появились слова благодарности на разных языках.