Правительство РФ призвало расширить практику расчетов в собственных валютах в ЕАЭС

Странам Евразийского экономического союза нужно развивать практику расчета в национальных валютах между собой, а также создавать условия для комфортной работы бизнеса. Об этом на заседании межправсовета ЕАЭС заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«Необходимо продолжить работу по переходу на расчет в собственных национальных валютах в внешнеторговых операциях в союзе, а также расширить практику использования собственных международных финансовых расчетных механизмов», — заявил политик.

Также Мишустин призвал к созданию комфортных условий для развития бизнеса, в том числе скорректировать правила единого технического и таможенно-тарифного регулирования.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что западные санкции не отпугнули партнеров России из Евразийского экономического союза.