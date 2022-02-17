Disney объявил о начале строительства собственных городов

Американская компания Disney объявила о старте проекта Story Living, в рамках которого она займется строительством собственных поселений. Как сообщило издание Deadline со ссылкой на пресс-службу, в будущих городах смогут поселиться поклонники медиапродукции компании, которые хотят сделать Disney большей частью своей жизни.

Первое поселение появится в районе Палм-Спрингс, где раньше жил основатель компании Уолт Дисней вместе с женой Лилиан. Поселок назвали Котино. Для желающих купить себе недвижимость предложат дома на одну семью, кондоминиумы и даже поместья.

Поселение окружит огромный оазис с искусственными озерами. Используемая технология позволит жителям использовать минимальное количество энергии. Все владельцы недвижимости вступят в специальный клуб, который даст доступ к закрытым пляжам, а также программам и мероприятиям Disney, которые компания проводит в течение года.

Кроме жилья в поселках появятся магазины, рестораны и развлекательные заведения. Также поселок сможет принимать туристов.

Это не первая попытка компании создавать собственные населенные пункты. В середине 90-х годов Disney создал поселок Celebration во Флориде, недалеко от своего развлекательного парка. Но история закончилась плохо. Компания передала часть города в управление компании из Нью-Йорка, которая довела свой участок до полной разрухи.