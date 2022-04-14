«Коллективное эмоциональное сумасшествие». Запад упрекнули в непонимании собственных действий

Ситуация на Украине вскрыла у Запада все недостатки, считает политический советник Сергей Маркелов. На протяжении почти 1,5 месяца мы наблюдает решения западных стран, которые продиктованы «коллективным эмоциональным сумасшествием», отметил он. В беседе с «360» Маркелов отметил, что Запад впервые начал экспериментировать со своими причудами социально-финансовыми.

Я имею ввиду, что состояние вот этого конфликта вскрыло у Запада все недостатки Сергей Маркелов Политический советник

Он напомнил, что как говорили в свое время, в Европе, вообще западному миру очень комфортно жить в плановом режиме, и когда возникает стресс, они к этому не готовы.

Поэтому, как отметил Маркелов, то, что мы сегодня видим и обсуждаем, говорит о том, что Запад идет по сценарию: «мы сейчас что-то сделаем, неважно, обрежем какие-то ресурсы, будет плохо, и скорее всего плохо, но мы будем это делать, потому что непонятно почему».

И поэтому в данном случае почти 1,5 месяца мы имеем те решения, которые Западом, к сожалению, продиктованы эмоциями, таким знаете, коллективным эмоциональным сумасшествием <…> Они не понимают, что они делают, но они находятся в таком вот потоке, где нужно делать все что угодно Сергей Маркелов Политический советник

По мнению политического советника, если спросить конкретного европейского чиновника о том, почему его банк или его система так действует (не принимает платежи России, блокирует — прим. ред.), и он не знает, что сказать. Маркелов отметил, что чиновник будет, как в хорошем анекдоте «показывать куда-то наверх, там что-то наверху кто-то решил».

И поэтому подавляющее, 99% людей на Западе — чиновников, финансистов, — они не понимают, что делают руководители. Они конечно в голове держат себе ситуацию, что это связано с какой-то политикой, с каким-то непонятным для них российско-украинским конфликтом, но на самом деле, они терпят до какого-то момента, но не понимают, что происходит Сергей Маркелов Политический советник

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что действия западных стран на протяжении восьми лет привели к силовому решению конфликта на Украине. Фактически западные страны выгораживали нежелание Украины выполнять минские договоренности.