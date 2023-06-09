Мир 09 июня 2023, 08:28 Собравшиеся воевать с Россией канадские солдаты оказались без снаряжения в Латвии CBC: военные Канады вынуждены самостоятельно закупать себе снаряжение в Латвии Викимедиа

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Военные из Канады, которые находятся в Латвии, вынуждены сами покупать себе снаряжение. Нередко это вызывает у них недовольства, заявил обозреватель Мюррей Брюстер в материале для СВС News.

«Они покупают себе современные баллистические шлемы, оснащенные встроенными средствами защиты органов слуха, которые могут использоваться как гарнитура», — написал он.

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По его словам, солдаты самостоятельно приобрели жилеты, дождевую одежду, ремни для переноски боеприпасов и воды. Женщины-военные пожаловались на бронежилеты, которые плохо на них сидят.

Брюстер объяснил, что Канада отправила своих военнослужащих в Латвию на учения по сдерживаю возможной российской «агрессии». При это канадская сторона не удосужилась дать своим бойцам необходимую экипировку.

Журналист добавил, что на учения приехали солдаты из Дании, которые купили снаряжение в Канаде. В итоге датчане оказались более оснащенными.

Кроме того, у канадцев в Латвии не хватает оборудования: систем для борьбы с беспилотниками, нового противотанкового оборудования, специальной системы ПВО ближнего радиуса действия для защиты самолетов и вертолетов.