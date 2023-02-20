Мир 20 февраля 2023, 02:38 Собраны доказательства причастности руководства Украины к геноциду Донбасса СК России собрал доказательства причастности руководства Украины к геноциду Донбасса РИА «Новости»

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Военное и политическое руководство Украины причастно к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Следственный комитет России собрал доказательства этому, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, сотрудники СК России за девять лет работы собрали «тысячи томов материалов», которые подтверждают совершение украинскими военными и нацбатами преступлений.

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Факты совершенных действий следствие достоверно установило и документально подтвердило. Они «становятся основой объективного и мотивированного обвинения», лишенного двусмысленности и ангажированности, отметил председатель СК России.

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«Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности», — сказал Бастрыкин.

Суду и всему мировому сообществу предъявят результаты работы российских следователей. СК РФ уже готов представить на суд общественности результаты работы. В «Белой книге преступлений киевского режима», как отметил Бастрыкин, собраны документы, выдержки из показаний свидетелей, а также фотографии.

Глава российского СК также заявил, что ВСУ в нарушение всех международных норм обстреливают населенные пункты Донбасса из различных реактивных систем залпового огня. В их числе есть советские «Грады», «Ураганы» и «Смерчи», а также HIMARS американского производства и чешские Vampire.