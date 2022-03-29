Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль продадут с аукциона

Образцы пыли с Луны, собранные Нилом Армстронгом, продадут с аукциона. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Mirror.

Армстронг собрал образцы во время первой пилотируемой высадки на Луну в 1969 году. У мешка с лунной пылью длинная история.

После возвращения астронавта на Землю мешок с пылью посчитали пустым, он оказался в музее космоса в Канзасе. Оттуда его украл сотрудник музея. В 2003 году мешок нашли, а вора отправили в тюрьму за кражу, мошенничество и отмывание денег.

В 2015 году мешок, все еще считавшийся пустым, выставили на аукцион и продали юристу Нэнси Карлсон за 700 фунтов стерлингов. Карлсон отправила мешок в NASA для подтверждения подлинности, и во время осмотра специалисты наконец-то обнаружили, что в нем находится лунная пыль.

Первоначально NASA отказалось возвращать мешок с пылью обратно владельцу, но после двух лет судов его все же вернули. В 2017 году Карлсон продала мешок, уже без пыли, анонимному коллекционеру за 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь же лунную пыль, сконцентрированную вокруг алюминиевых деталей от мешка, продадут с аукциона 13 апреля. Начальная стоимость, вероятно, составит 600-900 тысяч фунтов стерлингов.