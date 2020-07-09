Собрания численностью более 10 человек запретили в Белграде

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о запрете на собрания численностью более 10 человек в Белграде. Также в рамках борьбы с СОVID-19 вводятся ограничения рабочего времени в закрытых помещениях.

«Первая мера для Белграда — запрет на массовые собрания людей больше десяти человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях», — заявила Брнабич.

По данным зарубежных СМИ, для введения комендантского часа в столице Сербии должно быть объявлено чрезвычайное положение. По причине этого власти государства собираются сделать «промежуточный шаг в направлении режима ЧП», информирует сайт RT.

Напомним, что в ночь на среду, 8 июля, в центре Белграда произошли массовые беспорядки. Причиной им послужило решение правительства ввести новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. В частности речь идет о комендантском часе.