Мир 14 марта 2024, 21:13 «Собрали весь сброд». В рядах украинских ДРГ заметили ичкерийцев Военкор Коц сообщил об ичкерийцах в украинских ДРГ на приграничье России РИА «Новости»

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В составе атакующих Курскую и Белгородскую области украинских диверсионно-разведывательных группах ВСУ заметили ичкерийцев*. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Ичкерийцы* всплыли в приграничье. Субханалла, это смешно. Недобитки заявляют о следовании пути их героев, как Шамиль Басаев. Под киевский режим отличная мина. Собрали весь сброд поклонников признанного во всем мире террориста, вырусей и предателей. И не стесняются. Молодцы, чо», — написал он.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ попытались высадить вертолетный десант рядом с населенным пунктом Козинка в Белгородской области. Такие же сведения опубликовали военные эксперты Кирилл Федоров и Юрий Котенок, официальная информация от властей региона или Минобороны пока не поступала.

*«Чеченская Республика Ичкерия» — признана террористической организацией и запрещена в России.