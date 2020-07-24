Собор Айя-София будет открыт для мусульман круглосуточно

Собор Айя-София, который на днях получил статус мечети, с 24 июля будет открыт для мусульманских поклонений круглосуточно. Соответствующее распоряжение дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом в Twitter рассказал губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«Уважаемый президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту», — написал он.

10 июля президент Турции подписал указ, которым присвоил собору Святой Софии статус мечети. Этим распоряжением Эрдоган отменил решение правительства страны от 1934 года, по которому весь комплекс собора становился музеем. 24 июля в мечети совершили первый намаз.