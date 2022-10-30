Соболезнования Кулебы жертвам давки в Сеуле сочли лицемерием | 360°

30 октября 2022, 17:57
Соболезнования Кулебы жертвам давки в Сеуле сочли лицемерием
Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за пост о давке в Сеуле
Пользователи Сети подвергли резкой критике твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с соболезнованиями родственникам погибших и пострадавшим в массовой давке в столице Сеуле. Политик в публикации в Twitter упомянул Украину.
«Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. <…> Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины», — написал Кулеба.
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Несмотря на заверения главы украинского МИД о соболезнованиях, пользователи не поверили в искренность политика.
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«Какое же лицемерие», — подчеркнул один из них.
Другой продолжил твит министра иностранных дел Украины фразой: «И прошу, переведите нам миллиарды».
Еще один комментатор добавил, что Кулеба, видимо, ждет «немного оружия» в ответ на свой добрый жест.
Украина, заметили пользователи, использует любую платформу, чтобы попрошайничать. Сочувствие Кулебы они назвали всего лишь фальшивкой, способом «выпрашивать танки».
Массовая давка произошла в модном районе столицы Южной Кореи Итхэвон. Полиция сообщила о 154 погибших и 133 пострадавших.
Южная Корея
Украина
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