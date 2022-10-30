Соболезнования Кулебы жертвам давки в Сеуле сочли лицемерием | 360°

Мир 30 октября 2022, 17:57 Соболезнования Кулебы жертвам давки в Сеуле сочли лицемерием Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за пост о давке в Сеуле Соцсети

Читать 360tv в

Пользователи Сети подвергли резкой критике твит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с соболезнованиями родственникам погибших и пострадавшим в массовой давке в столице Сеуле. Политик в публикации в Twitter упомянул Украину.

«Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. <…> Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины», — написал Кулеба.

Реклама

Несмотря на заверения главы украинского МИД о соболезнованиях, пользователи не поверили в искренность политика.

Реклама

«Какое же лицемерие», — подчеркнул один из них.

Другой продолжил твит министра иностранных дел Украины фразой: «И прошу, переведите нам миллиарды».

Еще один комментатор добавил, что Кулеба, видимо, ждет «немного оружия» в ответ на свой добрый жест.

Украина, заметили пользователи, использует любую платформу, чтобы попрошайничать. Сочувствие Кулебы они назвали всего лишь фальшивкой, способом «выпрашивать танки».

Массовая давка произошла в модном районе столицы Южной Кореи Итхэвон. Полиция сообщила о 154 погибших и 133 пострадавших.