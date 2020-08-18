Собянин ввел перенос сгоревших путевок в детские лагеря
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, по которому неиспользованные в этом году путевки в детские лагеря можно перенести на будущий год. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
Несостоявшийся в июне и июле отдых можно перенести на сентябрь, октябрь или лето следующего года. Также можно обменять сгоревшую путевку на сертификат на 30 тысяч рублей для самостоятельной организации отдыха ребенка.