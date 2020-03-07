«Собирает ударный кулак»: Захарова объяснила решение НАТО об учениях у границы России

НАТО готовится провести учения рядом с российскими границами, где Россия будет потенциальным противником. В МИД такое решение назвали «ударным кулаком», хотя страна никому не угрожает.

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что военные проведут учения Defender Europe — 2020. Их основной целью станет посыл некоего сигнала России, чтобы Москва пересмотрела «плохое поведение».

«В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — цитирует РИА «Новости» официального представителя МИД Марию Захарову.

По ее словам, выбор времени для проведения учений примечателен. Отработка военных навыков будет проходить с 20 апреля по 20 мая. В это время в России будут торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы.

«Она (война — прим. ред.) была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», — пояснила Захарова.

Она добавила, что повлиять на смену внешнеполитического курса России не получится. За всю историю страны неоднократно возникали ситуации, когда кто-то бряцал оружием и пытался угрожать. «Все эти попытки завершились бесславно», — заключила официальный представитель МИД.

Во время Defender Europe военные будут отрабатывать переброску войск США в государства Европы. Учения пройдут в Германии, Польше и балтийских странах.