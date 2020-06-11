Собаку спасли из горящего дома в США, а про кошку забыли. Она выпрыгнула из огня сама и стала символом 2020 года
Пользователь Reddit рассказал историю, как в 2014 году сгорел его дом. Сосед спас из огня пса — автор поста был на работе, а жена гуляла с детьми. А вот кошке пришлось действовать самостоятельно. Мужчина запостил фото с летящей из окна пылающего дома любимицей семьи по кличке Элли. В комментариях происходящее на снимке назвали точной иллюстрацией к событиям 2020 года в мире.
«Мой дом сгорел в 2014 году. Сосед спас мою собаку. Он рассказал о ней пожарным. Пожарные быстро ее нашли. Собака была без сознания. Она отравилась дымом, и жар повредил ей глаза, но теперь все в порядке», — написал пользователь distriived.
Сначала комментаторы сочувствовали по поводу сгоревшего дома и пострадавшей собаки, но потом заметили летящую из окна Элли.
Про собаку и дом тут же забыли и начали справляться о ее состоянии. Кто-то точно подметил, что это описание всех событий 2020 года в одной картинке: из-за пандемии коронавируса всем жителям планеты в этом году пришлось несладко.
Distriived рассказал, что с кошкой все в порядке. Она слегка опалила себе усы и уши.