Собаки разорвали беременную француженку на охоте

Тело беременной женщины нашли в лесу недалеко от французского города Виллерс-Коттеретс. Она погибла от кровотечения, причиной которого стали многочисленные собачьи укусы.

Полиция выяснила, что 29-летняя местная жительница отправилась в лесополосу на прогулку со своими домашними питомцами. Всего их у женщины было пять, уточнило издание The Guardian.

Причину смерти помогло установить вскрытие. Патологоанатом отметил, что укусы покрывали руки, ноги и голову девушки. Как подчеркнул прокурор Фредерик Тринх, некоторые из них были сделаны уже после гибели француженки.

Правоохранители проверили более 90 собак, в том числе и гончих, которые охотились в тот день неподалеку. Полицейские надеялись выяснить, какие именно животные напали на беременную. Подробности исследования не приводятся.

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В прокуратуре добавили, что во время прогулки женщина звонила своему партнеру и рассказала о возможной опасности, исходившей от собак. Именно он потом и нашел растерзанное тело.

Зоозащитники призвали власти немедленно приостановить выдачу разрешений на охоту на этот сезон. Позже во Французской ассоциации охотников заявили, что свидетельств о причастности охотничьих собак к гибели девушки нет.

В организации подчеркнули, что такие животные, которых во Франции насчитывается свыше 30 тысяч особей, «обучены охоте на конкретного животного и подчинятся человеку при любых обстоятельствах».