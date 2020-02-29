Собака в Китае заразилась коронавирусом от хозяина

В Гонконге подтвердили случай заражения пса коронавирусом. Согласно предварительным результатам тестов, в крови животного нашли инфекцию. Собаку поместили в карантин.

У хозяина был обнаружен коронавирус, сообщил The New York Post. После его госпитализации проверили и домашнее животное. В крови пса ученые нашли следы инфекции. Симптомов вируса у собаки пока нет.

Ветеринары наблюдают за состоянием животного. Чуть позднее они сделают повторные анализы для подтверждения.

Ранее российский ученый Михаил Щелканов рассказал «360» о возможности заражение кошек и собак коронавирусом. По его словам, источник тяжелых типов коронавируса — летучие мыши. От них заражаются мелкие млекопитающие, и домашние животные не исключение.

А вот как китайцы защищают своих питомцев от вируса: они мастерят из человеческих средств защиты маски для животных.