Всего в рейтинге представили 13 известных жителей города. Авторы предложили горожанам выбрать тех, кто сделал Тампере самым популярным и узнаваемым. Из четырех тысяч голосующих 15% отдали свои голоса за Топи.

Хозяйка собаки Нина Линдстедт уже пять лет ведет Instagram, где выкладывает фотографии Топи. На страницу подписаны 133 тысячи человек. Количество лайков под фотографиями и видео с участием собаки достигает четырех тысяч.

Большинство выбравших овчарку главным жителем Тампере объяснили это тем, что Топи прославляет их город по миру и просто дарит хорошее настроение.

Уроженка Тампере премьер-министр Финляндии Марин оказалась на втором месте, уступив Топи всего 0,5%. Третье место досталось певице Яркко Ахоле. Она занимает эту строчку не первый год подряд. Замкнули пятерку актриса Сиела Селла и модель Юхана.