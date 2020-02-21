    21 февраля 2020, 17:41

    Собака стала самым популярным жителем города Тампере — 2020. Она обошла премьера Финляндии, которая там родилась

    Анатолий Минкин

    Звание жителя города Тампере — 2020 получила немецкая овчарка Топи. Второй по популярности стала премьер-министр Финляндии Сана Марин, которая родилась и выросла в этом городе. Как сообщила газета Tamperelainen, разрыв между двумя лидерами составил 0,5%.
    Собака стала самым популярным жителем города Тампере — 2020. Она обошла премьера Финляндии, которая там родилась

    Всего в рейтинге представили 13 известных жителей города. Авторы предложили горожанам выбрать тех, кто сделал Тампере самым популярным и узнаваемым. Из четырех тысяч голосующих 15% отдали свои голоса за Топи.

    Хозяйка собаки Нина Линдстедт уже пять лет ведет Instagram, где выкладывает фотографии Топи. На страницу подписаны 133 тысячи человек. Количество лайков под фотографиями и видео с участием собаки достигает четырех тысяч.

    Большинство выбравших овчарку главным жителем Тампере объяснили это тем, что Топи прославляет их город по миру и просто дарит хорошее настроение.

    Уроженка Тампере премьер-министр Финляндии Марин оказалась на втором месте, уступив Топи всего 0,5%. Третье место досталось певице Яркко Ахоле. Она занимает эту строчку не первый год подряд. Замкнули пятерку актриса Сиела Селла и модель Юхана.