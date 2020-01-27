    27 января 2020, 06:20

    Собака спасла страдающую аутизмом хозяйку от панической атаки

    Александра Ломейко

    Животные иногда помогают людям лучше, чем квалифицированный специалист. Собака из Австралии смогла успокоить своего хозяина, страдающего аутизмом.
    Собака спасла страдающую аутизмом хозяйку от панической атаки

    Четвероногий питомец по кличке Марли живет в штате Новый Южный Уэльс. Собака работает в службе поддержки для больных аутизмом, рассказало издание The Sun в Twitter.

    В коротком ролике видно, как у женщины началась паническая атака. Она заплакала и сначала отталкивала от себя собаку.

    Марли не отходила от хозяйки, уткнулась носом ей в ладонь и в конце-концов «обняла». Женщина немного успокоилась.

    Когда приступ повторился, домашнее животное снова оказалось рядом и «выказало» свое участие, облизав женщине лицо. Та пришла в себя, почесывая и поглаживая Марли.

    В подмосковных Котельниках в школе конного спорта «Белка» детей лечат лошадьми. Иппотерапию применяют в лечении и реабилитации людей, которым диагностирован синдром Дауна, детский церебральный паралич, олигофрения, аутизм и другие заболевания.