Собака подстрелила американца из пистолета

По данным ведомства, оружие находилось у мужчины за поясом. Когда он поднимал на руки своего домашнего питомца, задняя лапа застряла в рамке спускового крючка. Когда владелец попытался помочь собаке освободиться, пистолет выстрелил.

В беседе с изданием The Dallas Morning News представитель полиции Дэвид Тилли заявил, что пуля прошла навылет.

«Она не попала в главную артерию. Пострадавший находится в больнице. С ним все будет в порядке», — пояснил он.

После случившегося полицейское управление Плано опубликовало советы по безопасному обращению с оружием.

В частности, правоохранители отметили, что не нужно держать пистолет просто за поясом. Для этого существует кобура, которая защищает от внезапного выстрела.

Издание Independent напомнило, что это не первый подобный случай, когда собаки стреляют в своих хозяев из оружия. В 2018 году в Айове пес случайно отжал предохранитель на пистолете и нажал на курок. В результате владелец также получил ранение.

Житель Миссисипи чуть не погиб, когда его собака прыгнула на оставленный им на полу дробовик. Лапой она нажала на спусковой крючок, что привело к выстрелу. Врачам удалось спасти пострадавшего и стабилизировать его состояние только через 12 дней.