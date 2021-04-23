Собака «победила» в забеге во время соревнований в США. Видео

В американском штате Юта во время соревнований Grizzly Invitational на трек выбежала собака. Она победила в соревнованиях — прибежала к финишу первой и чуть не сбила с ног лидирующую бегунью.

Ролик появился в социальных сетях. На кадрах видно, что собака выбежала на беговой трек в самом разгаре соревнований. Перед финишной чертой она обогнала спортсменку, которая лидировала в забеге, и пришла первой. При этом животное чуть не сбило бегунью с ног — девушка смогла сохранить равновесие и не потерять первое место.

Комментаторы отметили, что считать собаку победительницей нельзя из-за грубого нарушения правил соревнования: она пересекла дорожки. При этом непонятно, откуда взялось это животное и куда делось после своего забега.