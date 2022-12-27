27 декабря 2022, 15:26
Собака-мем Доге тяжело заболела
Владелица знаменитой собаки-мема Доге объявила о тяжелом состоянии питомца
Знаменитая на весь мир японская собака породы сиба-ину по кличке Кабосу тяжело больна. Об этом в социальных сетях объявила хозяйка пса. Животное стало популярным после того, как его изображение стали использовать в Сети как мем.
Эти смешные изображения вдохновили Билли Маркуса и Джексона Палмера создать криптовалюту DOGE. Токен восьмой по величине с рыночной капитализацией почти 10,4 миллиарда долларов.
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Несмотря на виртуальную популярность, в реальной жизни сейчас собаке очень плохо. По словам владелицы пса Айуко Сато, Кабосу с 24 декабря отказывается от еды и воды. Животному уже 17 лет, когда как средний возраст породы 12-15 лет.
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Многие подписчики пожелали Кабосу скорейшего выздоровления, а хозяйке терпения.
Тем временем российские ветеринары напомнили владельцам собак, что новогодние фейерверки могут сильно напугать питомца и дали несколько советов. Один из них — взять с собой на прогулку любимую игрушку собаки, чтобы отвлечь пса от раздражающих факторов.
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