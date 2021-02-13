Собака американского бизнесмена получила в наследство 5 млн долларов

Американский бизнесмен Билл Доррис умер и завещал своей собаке Лулу пять миллионов долларов. Об этом сообщило издание Associated Press.

Предпринимателю было 84 года. Деньги, которые он оставил, переведут в специальный фонд на имя питомца. Ухаживать за собакой будет подруга Дорриса Марта Бертон. При жизни он часто оставлял с ней Лулу, когда уезжал.

Бертон рассказала, что будет получать каждый месяц вознаграждение. Также она добавила, что вряд ли удастся потратить все деньги, которые миллионер завещал собаке.

Россельхознадзор рассказал, что будет создана вакцина от коронавируса для животных. Она может появиться уже в апреле, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на советника руководителя ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, уже начался последний этап разработки препарата, который подходит для более восприимчивых животных. К таковым относятся кошки, собаки менее восприимчивы, отметила Мелано. По результатам испытания, антитела после введения вакцины вырабатываются в 100%. Животные, которые получили вакцину в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.