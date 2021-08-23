Собак из приюта в Австралии принесли в жертву локдауну

В Австралии в штате Новый Южный Уэльс застрелили 15 собак из приюта, которых хотели забрать волонтеры из другого штата. Убийство животных оправдали возможными рисками коронавируса при перемещениях. Об этом сообщило издание The Sydney Morning Herald.

Власти графства Бурк объяснили расстрел бездомных собак тем, что волонтерам, которые должны были их забрать, предстоял путь через штаты, в которых действуют ковидные ограничения. Люди хотели забрать собак к себе. Но опасаясь распространения коронавируса, власти решили застрелить питомцев. Среди убитых животных в том числе 10 щенков.

Расправа над собаками повергла местных зоозащитников в шок. Они отвергли объяснения, что это было сделано для защиты от коронавируса, и обратились к властям штата с требованиям разобраться в ситуации.

В Новом Южном Уэльсе ранее действительно ужесточили ковидные ограничения. Карантин в штате продлили на месяц после того, как медики выявили 644 новых случая заражения.