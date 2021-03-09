Собак Байдена выгнали из Белого дома

Собак президента США Джо Байдена выслали из Белого дома за агрессивное поведение. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

На прошлой неделе двух немецких овчарок главы государства перевезли из Белого дома в дом семьи политика в Уилмингтоне, штат Делавэр. Причиной тому послужило агрессивное поведение одной из собак.

Овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности администрации американского лидера. О самочувствии мужчины еще неизвестно.

В Белом доме пока не дали комментариев.

Мейджору сейчас три года, его взяли из приюта, псу свойственно беспокойное поведение, написало издание. Старшей собаке по кличке Чемп около 13 лет. Байден и его супруга перевезли овчарок в Белый дом вскоре после инаугурации.

Мейджор — первая собака из приюта, которую пустили в Белый дом. Джо и Джилл Байден забрали ее из Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook. До Мэйджора в Белом доме жил только один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил дворнягу Юки, которую нашел в Техасе.

Многие президенты США привозили с собой четвероногих, когда переезжали в Белый дом. Иногда они покупали четвероногих в честь победы на выборах. В частности, у Барака Обамы в резиденции жили португальские водяные собаки Бо и Санни. Однако предшественник Байдена Дональд Трамп был одним из немногих, кто отказался содержать в Белом доме собаку.