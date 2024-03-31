Мир 31 марта 2024, 22:57 Собачий отряд. Британия представила новое оружие против России В Британии начали тренировать хаски на случай конфликта в Арктике Freepik

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Элитные подразделения Великобритании начали тренировать собак породы хаски, чтобы использовать их к возможном противостоянии с Россией в Арктике. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По данным издания, тренировки проходили в северной Норвегии. Ими занимался полк материально-технического обеспечения командос Whiskey Squadron.

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«Познакомьтесь с собаками войны: новейшим оружием Британии, которое держит [президента России Владимира] Путина в напряжении», — указали в статье.

Британские военные надеются, что собаки будут снабжать войска боеприпасами во время рейдов на территорию противника.

Авторы статьи уточнили, что тренировать хаски стали после того, как комитет по обороне Великобритании признал, что снаряды страны закончатся спустя пару месяцев после начала войны.

ВС Великобритании лишились около 30 единиц техники и оружия, которые могли украсть с военных баз или потерять. Британские военные не досчитались штурмовых винтовок SA-80 и тысячи боеприпасов.