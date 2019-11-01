Соавтора закона о наказании за измену избили палкой за связь с замужней женщиной

Индонезийцы вышли на протест против запрета на секс до брака Подробнее

Мухлис проживает в одном из самых консервативных регионов Индонезии, где действуют законы шариата. Там также запрещены гомосексуальные связи и азартные игры. Все наказания происходят при участии публики.

Заместитель главы района Хусайни Вахаб в беседе с журналистами пояснил, что так они поступают со всеми нарушителями божьего закона.

«Любой должен получить наказание, если его вина будет доказана. Даже если он составлял эти законы», — пояснил представитель властей.

Мухлиса бин Мухаммеда поймали с замужней любовницей еще в середине сентября. Пара приехала на машине на заброшенный пляж, чтобы уединиться. Сам наказанный по своему же закону — религиозный лидер, который входит в совет по контролю органов власти за разработкой и внедрением законов шариата в регионе. После наказания он лишится своего места в этом контролирующем органе.

Наказание проводят специально нанятые люди. Все их части тела, кроме глаз, скрыты, чтобы их не могли идентифицировать. Наказания проводят на главной площади в присутствии всех жителей, кроме детей. Законы шариата распространяются и на людей, которые не принимали ислам.