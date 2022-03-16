Больше 20 тысяч добровольцев со всего мира выразили готовность приехать в Донбасс, чтобы помочь Луганской и Донецкой народным республикам сражаться с украинской армией. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, его слова привел Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр».

«События последних недель многим раскрыли глаза. Тысячи добровольцев из Европы, ближнего Востока, Африки, Центральной Азии, Северной и Южной Америки готовы бороться против украинских нацистов», — сказал глава ЛНР.

Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса выстояли благодаря смелости простых людей, у них достаточно сил самостоятельно разгромить киевских оккупантов при надежной поддержке России.

«Восемь лет Украина уничтожала мирное население, идеология нацизма стала нормой для преступного киевского режима, заокеанские партнеры спонсировали убийства, выливали потоки грязной лжи, позволяя уничтожать Донбасс», — заявил он.

Он отметил, что свобода, независимость, право думать и говорить на родном языке — ценности, которые разделяют люди во всем мире.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские военные жестоко расправлялись с жителями, которых подозревали в связях с Донецкой и Луганской народными республиками.