Кремль отреагировал на ракетный обстрел Донецка со стороны ВСУ
Дмитрий Песков назвал обстрел Донецка атакой на мирное население
Обстрел центра Донецка ракетными ударами является прямой атакой на мирное гражданское население. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Это атака на гражданское население. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев», — заявил Песков.
Известно, что при атаке в Донецке погибли 20 человек, среди них есть дети.
Песков также подчеркнул, что у России есть все возможности и средства для проведения спецоперации.
«Не обращались с просьбами о содействии к другим странам. Помощи у Пекина также не запрашивали», — заявил пресс-секретарь.
Песков отказался комментировать высказывания представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и посла США в РФ Джона Салливана о ходе спецоперации на Украине.
«В подсказках таких стратегов не нуждаемся», — отрезал Песков.
Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.