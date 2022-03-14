Кремль отреагировал на ракетный обстрел Донецка со стороны ВСУ

Обстрел центра Донецка ракетными ударами является прямой атакой на мирное гражданское население. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Это атака на гражданское население. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев», — заявил Песков.

Известно, что при атаке в Донецке погибли 20 человек, среди них есть дети.

Песков также подчеркнул, что у России есть все возможности и средства для проведения спецоперации.

«Не обращались с просьбами о содействии к другим странам. Помощи у Пекина также не запрашивали», — заявил пресс-секретарь.

Песков отказался комментировать высказывания представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и посла США в РФ Джона Салливана о ходе спецоперации на Украине.

«В подсказках таких стратегов не нуждаемся», — отрезал Песков.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.