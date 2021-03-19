Турция сообщила об обстреле со стороны Сирии

Турецкую провинцию Килис обстреляли ракетами со стороны Сирии. В результате никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

«Ракеты, район запуска которых был определен как территория Сирии, упали на пустые земли в Килисе. Наши граждане не пострадали в результате инцидента», — написало оборонное ведомство в Twitter.

В пресс-службе уточнили, что российскую сторону информировали об обстреле. Турецкие военные начали обстреливать точки, откуда были запущены ракеты.

«Наши военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте. Мы следим за развитием событий», — заявили в Минобороны.

Ранее Турция сообщала, что сирийские военные стоят за ударами по нефтяным объектам, расположенным на подконтрольной протурецким формированиям территории в провинции Алеппо. Обстрелы велись с аэродрома Квайрес. Под снаряды попали мирные жители и стоянка грузовиков с нефтью. По данным Минобороны Турции, среди гражданских были раненые. Турецкая артиллерия открыла ответный огонь.