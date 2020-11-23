Оксфордский словарь не смог определиться со словом 2020 года

Оксфордский словарь каждый год выбирает одно главное слово, но в 2020-м этого сделать не получилось. Лингвисты решили, что в этом «беспрецедентном году» придется выделить сразу несколько слов.

«Английский язык, как и все мы, в этом году должен был быстро и неоднократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути. <…> Очевидно, что 2020 год — это не год, который можно аккуратно вписать в одно-единственное „слово года“», — поясняется в отчете «Слова беспрецедентного года».

Лингвисты поставили на первое место по частоте употребления слово «коронавирус». Вместе с ним идут такие понятия, как «локдаун», «удаленка» и «социальное дистанцирование». Кроме того, в английском языке появилось новое слово covidiot, обозначающее людей, отрицающих опасность коронавируса. Еще в список попало словосочетание «лесные пожары» из-за возгораний в Австралии. Также в перечне можно увидеть аббревиатуру BLM (Black Lives Matter), которая появилась после протестов в защиту прав афроамериканцев.

В 2019 году Оксфордский словарь назвал главным словосочетание «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency). А годом ранее первую строчку заняло слово «отравленный» (toxic). Это было связано с отравлением Скрипалей в Великобритании.