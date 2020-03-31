Со дня начала строительства «Титаника» прошло 111 лет

Компания RMS Titanic Inc. направила в американский суд запрос на разрешение поднять радиопередатчик с затонувшего корабля. Специалисты организации убеждены, что устройство можно починить, если поспешить. Именно с этого радиопередатчика судно подало сигнал SOS после столкновения с айсбергом.

14 апреля 1912 года в 23:39 впередсмотрящий доложил, что «прямо по курсу айсберг». Однако обойти его не удалось, так как оставалось слишком мало времени на маневр.

Спустя пару минут тысячи тонн морской воды заполнили «Титаник». Пять из 16 отсеков оказались в воде, и шансов на спасение судна не оставалось.

Первые шлюпки с детьми и женщинами спустили на воду в 00:40. Лишь 700 пассажиров из 2224 смогли спастись на них.

По историческим документам известно, что корабль шел на дно под церковный гимн, который исполнял оркестр на палубе.

В 02:10 на лайнере погас свет. Его нос ушел под воду, а корма поднялась. В то же время спустили 19 из 20 шлюпок.

Через 7 минут судно сломалось на две части из-за давления.

В 02:24 обломки «Титаника» прошли 3800 метров и оказались на дне океана.