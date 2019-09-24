Вашингтон отказал 10 российским дипломатам в выдаче виз на Генеральную Ассамблею ООН. Кремль назвал ситуацию «тревожной и неприемлемой» и заявил о необходимости жесткого ответа. Бывший консультант Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниел Уорнер в разговоре с «360» назвал сложившуюся ситуацию глупой и рассказал о том, как стоит действовать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон фактически нарушил собственные международные обязательства. США не имеют права отказывать в выдаче виз официальной делегации, которая отправляется на Генассамблею ООН. Речь ведь идет не о двусторонних отношениях, а об обязательствах США перед всем миром.

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Бывший консультант Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дэниел Уорнер также отмечает, что это противоречит соглашению, которое есть у США как принимающей стороны Генассамблеи ООН.

«Это не первый раз, когда в ООН приезжают люди, которых США, возможно, не хотят видеть у себя. Но это правило. Это часть соглашения о том, что ООН будет располагаться в Нью-Йорке. Они идут против данных соглашений», — продолжает эксперт.

Впрочем, это не стоит называть агрессивным шагом, полагает собеседник «360». По его словам, это скорее «небольшая провокация».

Есть люди в Госдепе и американском правительстве, которые не любят Россию, и это их способ показать свое отношение. Эта часть правительства говорит: «Мы не любим Россию. Как мы можем ее наказать? Вот так» Дэниел Уорнер бывший работник ООН

В такой ситуации, по словам политолога, лучше или вообще никак не реагировать, или дать равнозначный ответ. Это дипломатическая проблема. Россия в ответ может или выслать каких-то американских дипломатов, или при проведении важной встречи в Москве отказать в визе американцам.

«Это немного глупо. Если мальчик тянет вас за волосы, вы не ударяете его. Вы просто говорите, что так делать нельзя», — отметил Уорнер.

Самым правильным и оптимальным для России была бы подача жалобы в ООН. Страна должна сообщить о нарушении. Далее действовать будет сама международная организация, хоть рычагов давления на США у ООН немного.

Проблема пока не очень серьезная, по мнению Уорнера. Однако, она может стать более важной, если выйдет на международный уровень и на нее отреагируют такие страны как Китай, Великобритания или Франция.