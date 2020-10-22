Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден стал обладателем бессрочного вида на жительство в России. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе», — сказал он РИА «Новости» .

Законодательство позволяет это делать, написал RT. По словам Кучерены, процедура продления вида на жительство растянулась на некоторое время из-за пандемии. Однако сейчас «ответ получен». Адвокат отметил в комментарии ТАСС, что у Сноудена пока нет мыслей о получении российского гражданства.

Сноуден передал в 2013 году газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Сети. После этого он покинул Штаты и отправился в Гонконг, оттуда улетел в Москву, где некоторое время находился в аэропорту Шереметьево в транзитной зоне.

Тогда Россия дала Сноудену временное убежище на 12 месяцев. При этом американец должен был прекратить свою деятельность против США. Спустя год Сноуден получил в РФ трехлетний вид на жительство. С этим документом он мог путешествовать как внутри страны, так и выезжать за рубеж. В начале 2017 года вид на жительство продлили до 2020 года. В апреле этого года Кучерена сообщил, что Сноуден подал документы на продление вида на жительства еще на три года.