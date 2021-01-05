Сноудена и Ассанжа предложили наградить Нобелевской премией

Эдварда Сноудена, Джулиана Ассанжа и Челси Мэннинг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Наградить их предложила лауреат премии Мейрид Корриган, которая уже отправила письмо в комитет.

Корриган напомнила, что Сноудена, Ассанжа и Мэннинг выдвигали по отдельности на премию. Но пока ни один из них награду так и не получил.

«Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей. И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа», — привело РИА «Новости» пояснение лауреата.

В своем письме Корриган отметила, что сейчас Ассанж находится под стражей в Великобритании, откуда его могут экстрадировать. Если Ассанж попадет в США, то там с ним могут обращаться бесчеловечно или даже приговорить к смерти. Челси Мэннинг провела семь лет за решеткой за переданную Ассанжу информацию, подчеркнула Корриган. Сноуден же не может вернуться домой из-за возможного пожизненного заключения. Он убежал в Россию после раскрытия программ слежки американских спецслужб.

«Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись, но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим», — заключила Корриган.

Мейрид Корриган стала лауреатом Нобелевской премии в 1976 году. Награду она получила за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии.