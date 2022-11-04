Сноуден высмеял политиков, списывающих свои неудачи на «российских ботов» | 360°

Мир 04 ноября 2022, 21:33 Сноуден высмеял политиков, списывающих свои неудачи на «российских ботов» Экс-сотрудник АНБ Сноуден высмеял политиков, списывающих неудачи на «российских ботов» РИА "Новости"

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден пошутил над политиками, привыкшими сваливать неудачи на Россию. В своем Twitter он поделился картинкой на эту тему.

Изображение представляет собой обложку несуществующей книги под названием «Все, с кем я не согласен — российский бот». Также на ней указано, что это руководство по оправданию политических неудач для СМИ и правительств.

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В конце сентября президент России Владимир Путин указом предоставил Сноудену российское гражданство. В документе указано, что бывший сотрудник американских спецслужб родился в США 21 июня 1983 года. О его деятельности стало известно в 2013 году. Тогда Сноуден передал СМИ информацию о секретной слежке за гражданами США.

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Согласно материалам, американские и британские спецслужбы перехватывали звонки и осуществляли мониторинг компьютеров иностранных чиновников и политиков. Чтобы избежать тюремного заключения, Сноуден покинул США и поселился в России. Получение российского гражданства принесет его семье стабильность, считает он.