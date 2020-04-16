Сноуден решил остаться в России еще на три года

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России, где он получил убежище. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Мы передали в миграционные органы документы на продление вида на жительство Сноудена, который истекает в апреле этого года», — сказал адвокат РИА «Новости».

Сейчас Сноуден и его представитель ждут ответа от миграционной службы. Кучерена уточнил, что его клиент знает о возможных проволочках из-за коронавируса и «делает скидку» на то, что в условиях самоизоляции невозможно быстро решить вопрос.

Эдвард Сноуден в 2013 году оказался в центре скандала. Он на весь мир заявил о том, что Агентство национальной безопасности США занималось прослушкой. В том числе это коснулось 35 международных лидеров. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель.

После этого в Соединенных Штатах Сноудена обвиняли в хищении госсобственности и шпионаже. Бывший сотрудник американских спецслужб вынужден был бежать в Гонконг, а оттуда в Россию. Власти РФ предоставили ему политическое убежище.

В конце 2019 года Сноуден выпустил свою автобиографию «Личное дело». Позже американское правительство заявило, что претендует на части прибыли от продаж.

Ранее стало известно, что Джулиан Ассанж, который также разоблачал американские власти, пытался сбежать из посольства Эквадора в Лондоне. Эквадорская дипмиссия семь лет обеспечивала Ассанжу политическое убежище. Однако весной 2019 года выдала его Великобритании. Сейчас основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме.