Сноуден рассказал, при каком условии вернется в США

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден не против вернуться в США и предстать перед судом. Однако процесс должен быть объективным и справедливым.

Такое заявление он сделал во время интервью радиостанции National Public Radio. Сноуден также рассказал, что хотел бы объяснить присяжным, по какой причине предоставил журналистам секретную информацию. По его словам, присяжные должны получить доступ к засекреченным документам, которые он придал огласки. Так они смогут правильно оценить его поступок.

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«У вас не может быть справедливого судебного разбирательства по поводу раскрытия информации, если присяжные не могут оценить, правильно ли было или нет раскрывать эту информацию», — отметил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ).

При этом Сноуден подчеркнул, что не собирается возвращаться в США лишь на оглашение приговора. Это было бы плохим примером для тех, кто находится в аналогичной ситуации.

«Никто не становится информатором, потому что хочет этого. Никто не становится информатором, потому что их ждет счастливый конец», — подчеркнул Сноуден.

Бывший сотрудник АНБ пояснил, что «не выбирал жизнь в России». Он отметил, что просил убежища у 27 государств. В этот список входили Польше и Германия. Однако они испугались ответных мер Соединенных Штатов.

Российские разведслужбы, по его словам, предлагали ему сотрудничество, но он отказался. Если бы Сноуден согласился, то еще бы в первый день покинул аэропорт на лимузине, жил бы во дворце» а на Красной площади в его честь проводились бы парады. Вместо этого он провел в аэропорту 40 дней.

Эдвард Сноуден летом 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда — в российскую столицу, где некоторое время провел в транзитной зоне Шереметьево.

Россия предоставила американцу временное убежище на год. При этом российские власти поставили ему условия, что он должен прекратить свою деятельность против США.

Через год, в августе 2014 года, Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство. Документ позволил ему путешествовать не только по РФ, но и по миру. В начале 2017 года Сноудену продлили вид на жительство до 2020 года.