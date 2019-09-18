Сноуден прокомментировал иск США из-за публикации его мемуаров

«Он стремится понравиться людям»: Сноуден указал на ошибки в поведении Трампа Подробнее

«Издатель должен напечатать выдержки из яростного возражения правительства по поводу публикации этой книги на обложке каждого экземпляра. Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения», — написал Сноуден в Twitter.

По словам автора книги, более убедительное доказательство достоверности его мемуаров, чем такой иск правительственных органов, сложно себе представить.

Ранее власти США подали иск против бывшего агента Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Его обвинили в нарушении закона о неразглашении.

Американское Министерство юстиции заявило, что Сноуден должен был предоставить свои материалы в госорганы перед публикацией.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian засекреченные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После он бежал в Гонконг, а затем в Россию.

В Москве Сноудену предоставили убежище с условием, что он будет продолжать свою деятельность против Штатов. Позже американец получил вид на жительство.