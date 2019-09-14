Сноуден признался в тайном бракосочетании в России

«Он рассказал, что он тайно женился на своей девушке Линдсей Миллс два года назад в российском ЗАГСе», — сказано в материале.

Сноуден готов вернуться в США и выставил ряд условий. Но их не выполнят Подробнее

Свадьба могла состояться еще в 2013 году, но не с Миллс, а с Анной Чапман, которая известна как фигурант шпионского скандала 2010-го года в США.

Она на своей странице в Twitter написала сообщение: «Сноуден, ты женишься на мне?». В буквальном смысле девушка предложила руку и сердце человеку, которого разыскивали американские власти.

В ряде СМИ даже появилась информация, что бывший сотрудник ЦРУ согласился на брак, однако официально эта информация подтверждена не была.

Весь мир заговорил об Эдварде Сноудене в июне 2013 года. Тогда изданиям Guardian и Washington Post он передал некоторые секретные материалы, в которых рассказывалось о реализуемых в США и Великобритании программах слежки в Сети. Сноуден вынужден был покинуть США. Он вылетел в Гонконг, откуда отправился в Москву. На территории России он некоторое время пребывал в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Российская Федерация сроком на три года предоставила Эдварду Сноудену убежище, если он соблюдет условие — прекратит деятельность против США. Летом 2014 года экс-сотрудник ЦРУ получил вид на жительство (на три года). С этим документом он мог путешествовать и по территории России, и за границей. В середине зимы 2017 года вид на жительство Эдварду Сноудену продлили. Разрешение будет действовать до 2020 года.