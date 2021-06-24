Сноуден предположил судьбу Ассанжа после смерти Джона Макафи

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что после смерти американского и британского программиста и бизнесмена Джона Макафи наступила очередь главного редактора и директора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Европа не должна выдавать осужденных в ненасильственных преступлениях судебной и тюремной системам, столь жестким, что подсудимые скорее умрут, чем станут им подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж», — написал в Twitter Сноуден.

Он добавил, что мораторий должен сохраняться до тех пор, пока система не будет реформирована.

Программиста Джона Макафи нашли мертвым в тюрьме в Испании, причина смерти пока не сообщается. Однако ранее он дважды в социальных сетях предупреждал о своей возможной смерти. Он указывал, что если его найдут мертвым, то, скорее всего, его убили.

В испанских СМИ было указано, что смерть программиста наступила через день после того, как Национальный суд утвердил его экстрадицию в США. В Штатах его обвиняют в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2016 по 2018 год.