Сноуден предостерег чиновников от переписки в Telegram и WhatsApp

Сноуден рассказал о любви к Третьяковке Подробнее

Во время беседы французский журналист заметил, что премьер-министр страны Эдуар Филипп для отправки сообщений использует WhatsApp, а лидер государства Эммануэль Макрон отдает предпочтение такому мессенджеру, как Telegram.

В свою очередь Сноуден назвал действия властей Франции ошибкой, так как владеющие приложениями компании удаляют некоторые уровни защиты. Это делается для того, чтобы при необходимости была возможность прочитать переписки пользователей или прослушать записи разговоров.

«Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр», — заверил Сноуден.

Он отметил, что мессенджеры безусловно более надежны, чем отправка СМС, но для общения порекомендовал выбрать Signal и Wire. По словам американца, эти приложения лучше защищены.

Эдвард Сноуден оказался в Москве после того, как летом 2013 года передал секретные материалы о программах интернет-слежки спецслужб США и Великобритании. Информацию получили в распоряжение газеты Washington Post и Guardian. Сноудену пришлось уехать из страны, в связи с чем он получил временное убежище в России, отказавшись от деятельности против Штатов. В январе американец получил продление вида на жительства, который теперь действует до 2020 года.