Сноуден посоветовал отдохнуть журналистам, которые «раздували» тему о «гаванском синдроме»

Журналистам, которые публиковали в СМИ «сенсационные» материалы о так называемом «гаванском синдроме» бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден посоветовал отдохнуть.

«Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей (хотя это заслуживало большего скептицизма), вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс», — привело РИА «Новости» сообщение Сноудена в Twitter.

Свой пост он сопроводил ссылкой на материал газеты Washington Post об итогах проведенного расследования.

До этого телеканал NBC и другие СМИ сообщили, что ЦРУ не считает «гаванский синдром» намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства. В разведывательном ведомстве назвали не имеющей оснований версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России. Москва в прошлом также опровергала какую-либо причастность к «гаванскому синдрому».

Как писали в 2021 году американские СМИ со ссылкой на источники, ЦРУ якобы предупреждало Россию о последствиях, которые настанут, если спецслужбы страны окажутся причастными к случаям с так называемым «гаванским синдромом».

Этот термин появился несколько лет назад после происшествия в столице Кубы: тогда сотрудники ЦРУ и Госдепа впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы без объективных причин. После обследования у них не выявили никаких признаков воздействия на организм. Ухудшение состояния, как предположили специалисты, могло быть связано с воздействием неких радиоволн.